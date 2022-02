‘Suçsuzu suçluya yedirmeyin’

Bir inşaat projesinde çalışmak üzere Ankara 'dan geçici süreliğine İstanbul 'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım 2021 akşamı kaldığı otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz 'un kılıçlı saldırısında vahşice katledilmişti. Boz, ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada, Başak'ın babası Avni, annesi Beyhan, ağabeyi Fatih, ablası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul 2 No'lu Baro avukatları da hazır bulundu. Sanık Can Göktuğ Boz (28) duruşmadaki savunmasında özetle, "Şizofren hastasıyım. Kafamda şeytan sürekli benimle konuşuyor. Şeytan bana olay günü 'İnsan öldür' dedi. Eğer yapmazsam beni öldüreceğini söyledi. 15 dakika sonra dışarı çıktım, cinsiyet ayrımı yapmadan öylesine birini seçtim. Ayrıca günde 12 saat intihar etmemi söylerdi. Siyah bir silüet olarak onu görüyorum" ifadelerini kullandı. Müşteki avukatları, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, "Sanığa Rorschach testi yapılmıştır ve cevaplarının normal bir insanın cevaplarıyla aynı olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.Gencecik yaşında hayattan koparılan Başak'ın annesi Beyhan Cengiz ise mahkemede gözyaşları içinde konuştu. Anne Cengiz, "Hiç acımadan, sırf zevk için kızımın canını alan birinin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum. İçim acımasına rağmen burada saygımdan duruyorum. Başak'ı kendi evladınız gibi görün. Suçsuz insanı, suçluya yedirmeyin, kanını yerde koymayın. Bir anne olarak size yalvarıyorum" şeklinde konuştu. Anne Cengiz'in sözlerinin ardından mahkeme salonundakiler gözyaşlarına hâkim olamazken, baba Ali Cengiz de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Başak'ın ağabeyi ile ablası da, "Başak'ımız geri gelmeyecek ama biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" vurgusunda bulundu. Nişanlısı Mahir Mızrak da, "Sadece Başak'ı değil, bizim geleceğimizi de katletti" dedi.MAHKEME, sanığı akıl sağlığının değerlendirilmesi için Adli Tıp İhtisas Kurumu'na sevk edip tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi. Duruşmanın ardından açıklamada bulunan KADEM avukatları, davanın takipçisi olduklarını belirterek, "Adalet arayışımıza devam edeceğiz. Sanık sırf kadın olduğu için Başak Cengiz'i seçti. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Her kadının özgürce yaşaması için daima çabalamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.