Haberler Yaşam Haberleri ‘Suçsuzu suçluya yedirmeyin’
Giriş Tarihi: 26.2.2022

‘Suçsuzu suçluya yedirmeyin’

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Suçsuzu suçluya yedirmeyin’

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Boz’un “Öldürmemi şeytan istedi” sözleri üzerine, Başak’ın annesi “Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Başak’ı kendi kızınızın yerine koyun” ifadelerini kullandı

Bir inşaat projesinde çalışmak üzere Ankara'dan geçici süreliğine İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım 2021 akşamı kaldığı otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısında vahşice katledilmişti. Boz, ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada, Başak'ın babası Avni, annesi Beyhan, ağabeyi Fatih, ablası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul 2 No'lu Baro avukatları da hazır bulundu. Sanık Can Göktuğ Boz (28) duruşmadaki savunmasında özetle, "Şizofren hastasıyım. Kafamda şeytan sürekli benimle konuşuyor. Şeytan bana olay günü 'İnsan öldür' dedi. Eğer yapmazsam beni öldüreceğini söyledi. 15 dakika sonra dışarı çıktım, cinsiyet ayrımı yapmadan öylesine birini seçtim. Ayrıca günde 12 saat intihar etmemi söylerdi. Siyah bir silüet olarak onu görüyorum" ifadelerini kullandı. Müşteki avukatları, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, "Sanığa Rorschach testi yapılmıştır ve cevaplarının normal bir insanın cevaplarıyla aynı olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

'GELECEĞİMİZİ DE KATLETTİ'
Gencecik yaşında hayattan koparılan Başak'ın annesi Beyhan Cengiz ise mahkemede gözyaşları içinde konuştu. Anne Cengiz, "Hiç acımadan, sırf zevk için kızımın canını alan birinin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum. İçim acımasına rağmen burada saygımdan duruyorum. Başak'ı kendi evladınız gibi görün. Suçsuz insanı, suçluya yedirmeyin, kanını yerde koymayın. Bir anne olarak size yalvarıyorum" şeklinde konuştu. Anne Cengiz'in sözlerinin ardından mahkeme salonundakiler gözyaşlarına hâkim olamazken, baba Ali Cengiz de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Başak'ın ağabeyi ile ablası da, "Başak'ımız geri gelmeyecek ama biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" vurgusunda bulundu. Nişanlısı Mahir Mızrak da, "Sadece Başak'ı değil, bizim geleceğimizi de katletti" dedi.

KADEM: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
MAHKEME, sanığı akıl sağlığının değerlendirilmesi için Adli Tıp İhtisas Kurumu'na sevk edip tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi. Duruşmanın ardından açıklamada bulunan KADEM avukatları, davanın takipçisi olduklarını belirterek, "Adalet arayışımıza devam edeceğiz. Sanık sırf kadın olduğu için Başak Cengiz'i seçti. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Her kadının özgürce yaşaması için daima çabalamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamalarına sert tepki: Bu akıl tutulması değilse nedir?
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…
Son dakika: Kritik NATO Zirvesi sona erdi! "Putin'in saldırı kararı korkunç bir stratejik hata"
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü
Hadise, Bircan Bali ve Arto’ya açtığı tazminat davasını kazandı!
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en çok bu merak edildi! Türkiye, Boğazları Rusya gemilerine kapatabilir mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Suçsuzu suçluya yedirmeyin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA