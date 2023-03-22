Haberler Yaşam Haberleri Suçu mezardaki babasına attı
Giriş Tarihi: 23.3.2023

Suçu mezardaki babasına attı

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Suçu mezardaki babasına attı
Depremde yüzlerce insana mezar olan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, yapı denetimini kendisi değil, vefat eden babasının gerçekleştirdiğini öne sürdü. "Söz konusu yapının denetim işlerini Yetkin Yapı Denetim adına 2017'de vefat eden babam Osman Çinçinoğlu gerçekleştirmiştir" diyen Çinçinoğlu ayrıca, babasının şirketinden 2008 yılında istifa ederek ayrıldığını ve kendi şirketini kurduğunu da sözlerine ekledi. Çinçinoğlu'nun ayrıca Hatay'da 30'a yakın kişiye mezar olan Artemis Apartmanı'nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çinçinoğlu buradaki sorumluluğu da üstünden atmaya çalışıp, "Ben denetim hizmetine başladığım zaman zaten inşaatın yüzde 70'lik kısmı bitmişti. Yüzde 70'lik kısmını babamın sahibi olduğu şirket üstlenmişti. Kalan kısmı ben üstlendim, inanın denetimini yaptığımız tarihte tüm işlemleri yasalara uygundu" şeklinde kendisini savundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı yükseldi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki 'PKK gölgesini' itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Twitter'dan siyasi operasyon: Kirli pazarlığı gizlediler! 'Yavuz Ağıralioğlu' TT listesinden kaldırıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun modeline tepki: Ülke böyle yönetilmez
PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor"
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar
6'lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir
İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu: Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız!
ARKADAŞINA GÖNDER
Suçu mezardaki babasına attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA