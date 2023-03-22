Suçu mezardaki babasına attı

Depremde yüzlerce insana mezar olan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu, yapı denetimini kendisi değil, vefat eden babasının gerçekleştirdiğini öne sürdü. "Söz konusu yapının denetim işlerini Yetkin Yapı Denetim adına 2017'de vefat eden babam Osman Çinçinoğlu gerçekleştirmiştir" diyen Çinçinoğlu ayrıca, babasının şirketinden 2008 yılında istifa ederek ayrıldığını ve kendi şirketini kurduğunu da sözlerine ekledi. Çinçinoğlu'nun ayrıca Hatay'da 30'a yakın kişiye mezar olan Artemis Apartmanı'nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çinçinoğlu buradaki sorumluluğu da üstünden atmaya çalışıp, "Ben denetim hizmetine başladığım zaman zaten inşaatın yüzde 70'lik kısmı bitmişti. Yüzde 70'lik kısmını babamın sahibi olduğu şirket üstlenmişti. Kalan kısmı ben üstlendim, inanın denetimini yaptığımız tarihte tüm işlemleri yasalara uygundu" şeklinde kendisini savundu.