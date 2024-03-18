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Giriş Tarihi: 18.3.2024 10:47

Suçüstü kumara 38 bin lira ceza

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı kumar oynanan bir adrese baskın yaptı. Kumar oynayan, oynatan ve gözaltına alınan toplam yedi kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi. İş yeri mühürlendi.

Emir SOMER Emir SOMER
Suçüstü kumara 38 bin lira ceza

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde yasa dışı kumar oynatılan bir adrese operasyon düzenledi. Adreste kumar oynayan T.G., Ü.A., İ.G., U.D., K.M. ve B.K. isimli altı kişi ve iş yeri sahibi C.B. yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde masa üzerinde bin lira ve 104 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. İş yeri mühürlendi. Yedi kişiye toplamda 38 bin 550 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi C.B.'ye "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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Suçüstü kumara 38 bin lira ceza
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