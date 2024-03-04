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Giriş Tarihi: 4.3.2024 10:12

Suçüstü yakaladılar… Uyuşturucular kalem kutularından çıktı

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu maddeler kalem kutularının içerisine saklanmış halde bulundu.

Emir SOMER Emir SOMER
Suçüstü yakaladılar… Uyuşturucular kalem kutularından çıktı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenler Merkez Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan A.K.'yi (20) yakaladı. A.K.'nin ikamet adresinde kalem kutularının içerisine gizlenmiş halde 770,52 gram Marihuana maddesi, 178.45 gram uyuşturucu madde, 3.23 gram uyuşturucu hap, dört mermi, iki cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Dolandırıcılık ve Uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Suçüstü yakaladılar… Uyuşturucular kalem kutularından çıktı
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