Suçüstü yakalanan hırsız kadın polisin elini ısırdı

Adana'da, Nesrin B. (34), Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretine gelenlerin park ettiği araçlardan birinin camını kırıp, hırsızlık yaparken, bölgede güvenlik önlemi alan ekipler tarafından fark edilip yakalandı. Kaçmak için polisin elini ısıran Nesrin B.'nin, 10 ayrı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Nesrin B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

CAMI KIRDI

Olay, önceki gün merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Şüpheli Nesrin B., mezarlık ziyareti için gelenlerin, yol kenarına park ettiği araçları kontrol etmeye başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği Nesrin B.'yi takibe aldı. Bir süre keşif yapan Nesrin B., bir hafif ticari aracın arka koltuğundaki çantayı çalmak için camını kırdı.

19 YIL HAPİS CEZASI ÇIKTI

Harekete geçen polis, Nesrin B.'yi yakaladı. Ekiplere direnen kadın, bir polis memurunun elini ısırıp kaçmaya çalıştı. Polis, kelepçe taktığı Nesrin B.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Yapılan incelemede Nesrin B.'nin 10 ayrı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını öne süren Nesrin B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.