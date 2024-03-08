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Giriş Tarihi: 8.3.2024

Sudan liderinin oğlu kazada ağır yaralandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sudan liderinin oğlu kazada ağır yaralandı
Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Çankaya ilçesi Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden bir hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Sudan liderinin oğlu kazada ağır yaralandı
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