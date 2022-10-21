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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Suikast silahları ele geçirildi

BEKİR COŞKUN
Suikast silahları ele geçirildi
Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, 53 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet suikast silahı, 10 adet otomatik tüfek, 20 adet şarjör, 26 adet namlu ve 250 adet fişek ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Toroslar ilçe ekiplerinin, durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta yaptığı detaylı aramada, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.A., F.Ç. ve F.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguda yaptıkları itiraf üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 53 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet suikast silahı, 10 adet otomatik tüfek, 20 adet şarjör, 26 adet namlu ve 250 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Mersin polisi olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Suikast silahları ele geçirildi
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