Suikastı adım adım planladılar

Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Tetikçilere suikasttan birkaç gün önce sahte ehliyetlerle araç kiralandığı ve Girne’de bir ev tutulduğu tespit edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) işadamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli sayısı 6'sı İstanbul'da, 6'sı KKTC'de olmak üzere 12'ye yükseldi. KKTC'de gözaltına alınanlardan aralarında Falyalı'nın iki korumasının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. İstanbul'da sorgusu süren şüphelilerden 3'ünün gözaltı süresi uzaltıldı. İstanbul'daki şüpheliler arasında 'Söylemezler' suç örgütü üyeleri Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez isimleri dikkat çekiyor. KKTC'deki zanlıların suikast için kullandıkları araçları Musa Ç.'nin temin ettiği sahte sürücü belgesiyle kiraladıkları düşünülüyor. Şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Veysel S., Girne'de kaldıkları evin Mustafa Söylemez tarafından kiralandığını söyledi. İstanbul'da sorgusu süren şüphelilerden dördünün de sahte kimlik taşıdıkları ortaya çıktı. Dere yatağında bulunan Kalaşnikof silahların da suikastta kullanıldıkları tespit edildi.