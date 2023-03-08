Şükriye ebenin deprem günü ölen oğlunun adı yeni doğan bebekte yaşayacak

- "Oğlumun adının yaşaması beni mutlu etti"

Ebe Şükriye Tuncer, solunum cihazına bağlı oğlunu depremde kaybettiklerini söyledi.

Sahra hastanesinde gönüllü görev aldığını belirten Tuncer, şöyle konuştu:

"Bir hastamız doğum için geldi. Doğum yaptıktan sonra bana teşekkürü borç bildiğini söyleyerek çocuğuna isim koymak istediğini söyledi. Ben de 'Yoğun bakımda çocuğum yatıyordu, depremde vefat etti. Mehmet Mirza, istersen onun adını koyabilirsin' dedim. İsmi çok beğendi, beni onore etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Oğlumun adının yaşaması beni mutlu etti"