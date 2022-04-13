Son dakika! Şükriye Gür katledilmişti: O cani hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberleri: Adana'da boşandığı eşi Şükriye Gür'ü (32) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra bıçağı kendi boğazına saplayarak intihar girişiminde bulunan Ümit S. (41) hastaneden taburcu oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı. Katil zanlısı Ümit S.'nin cinayeti boşandığı eşinin sosyal medyada mesajlaşması yüzünden kıskançlık krizine girerek işlediği ileri sürüldü.
"ÜMİT BENİ ÖLDÜRECEK"
Olay, 6 Nisan sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit S. ile Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit S., iddiaya göre, eski eşinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Ümit S., teklifini kabul etmeyen eski eşi Şükriye Gür'le tartışmaya başladı.
Bu sırada Şükriye Gür saat 04.55'te cep telefonundan teyzesi N.A.'ya, "Teyze ben Şükran, yardım et. Polisi ara, Ümit beni öldürecek" diye mesaj atarak yardım istedi. Tartışmanın büyümesiyle Ümit S. bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayıp "Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim" dedikten sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.
ANNESİ AĞITLAR YAKTI
İhbar üzerine Şükriye Gür'ün adresine giden polis ve sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla evin kapısını kırarak içeri girdi. Yatak odasında kanlar içinde bulunan genç kadınını yaşamını yitirdiği katil zanlısının da ağır yaralı olduğu tespit edildi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İntihar girişiminde bulunan Ümit S. ise hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Şükriye Gür'ün naaşı, Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda 1997'de vefat eden babası Ali Gür'ün kabrinin yanına hazırlanan mezara defnedildi.
Cenaze törenin sinir krizi geçiren anne Hürü Gür, "Kuzumu kurtaramadım, yavrum öldü. Ben öldüm yavrum. Güzel kızım, selvi boylum. Daha 32 yaşındaydın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
İLK BIÇAK DARBESİNDEN SONRA…
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Ümit S., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. İfadesinde, eşinin sosyal medya üzerinden mesajlaştığını görünce kıskançlık krizine girdiğini anlatan katil zanlısı Ümit S., "Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.