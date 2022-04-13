Son dakika! Şükriye Gür katledilmişti: O cani hakkında flaş gelişme!

Bu sırada Şükriye Gür saat 04.55'te cep telefonundan teyzesi N.A.'ya, "Teyze ben Şükran, yardım et. Polisi ara, Ümit beni öldürecek" diye mesaj atarak yardım istedi. Tartışmanın büyümesiyle Ümit S. bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayıp "Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim" dedikten sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.