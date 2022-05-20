Haberler Yaşam Haberleri Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.5.2022 11:42 Son Güncelleme: 20.5.2022 11:55

Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yangınlarda kullanılmak üzere su alınan havuza, düşen 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Karaköy köyünde yaşayan Hatice Sak (9), evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan ve yangınlarda kullanılmak üzere yapılan sulama havuzuna düştü. Sak'ın havuza düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi. Olay yerine gelen küçük kızın ailesi havuza girerek Hatice Sak'ı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı

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Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
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