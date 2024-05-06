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Giriş Tarihi: 6.5.2024 13:28 Son Güncelleme: 6.5.2024 13:58

Sulama kanalına düşen kadını çevredekiler kurtardı

Adana’da 30 yaşındaki Tezcan K., sulama kanala düştü. Akıntılı suda sürüklenen genç kadını mahalleli suya atlayıp, kurtardı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sulama kanalına düşen kadını çevredekiler kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenen Tezcan K.'yı (30) mahalleli suya atlayıp, kurtardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tezcan K., dengesini kaybederek Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenmeye başladı.

Çevredekiler, suya atlayıp, kadını kurtarmaya çalıştı. Bir süre akıntıda sürüklenen gençler, kadını kıyıya çıkarmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Tezcan K.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Sulama kanalına düşen kadını çevredekiler kurtardı
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