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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:53 Son Güncelleme: 10.8.2022 13:19

Sulama kanalında kaybolan gencin arama çalışmaları 4. gününde

Şanlıurfa'da sulama kanalında 4 gündür kayıp olan, Halil Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sulama kanalında kaybolan gencin arama çalışmaları 4. gününde

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Olgunlar mahalelsinde geçtiğimiz günlerde serinlemek için sulama kanalına giren Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir (20) kayboldu, İsa Demir'in cesedi dün bulunurken Gültekin'i arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor.

Aramalar çerçevesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, İsa Topdemir'in cesedini dün suya girdiği bölgenin Harran ilçesi Kütüklü Mahallesi'nde bulunan 13 nolu sulama kanalında ulaşıldı. Ceset, otopsi işlemlerin ardından Akçakale ilçesine bağlı Bolatlar mahallesinde definedildi.


Halil Gültekin

AFAD, Şanlıurfa ve Adıyaman polis dalgıç ekipleri, Şanlıurfa Ulak arama kurtarma ekipleri, jandarma, sulama birlik teknisyenleri, İHH, Beşir Derneği, Çiftçiler ve vatandaşlar Halil Gültekin'in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Sulama kanalında kaybolan gencin arama çalışmaları 4. gününde
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