Sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi programı ve arıza listesi

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi
Çarşamba günü İstanbul'da belli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 10 Kasım 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
09.11.2021 16:56
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Menderes Mah,Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
10.11.2021 09:38
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Osmanağa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
10.11.2021 05:55
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
10.11.2021 09:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Ortaköy Merkez Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
10.11.2021 10:40
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
10.11.2021 10:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Tepeüstü Mah,Tatlısu Mah,Parseller Mah,Yukarı Dudullu Mah,Şerifali Mah,Çamlık Mah,Çakmak Mah,Cemil Meriç Mah,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Mehmet Akif Mah,Ihlamurkuyu Mah,Huzur Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
10.11.2021 10:47
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.