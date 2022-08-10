Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Bu kapsamda vatandaşların "Sular ne zaman gelecek?" sorusu da cevap buluyor. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar!