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Giriş Tarihi: 10.8.2022 13:42

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ, 10 Ağustos 2022 su kesintisi listesini resmi sitesinde duyurdu. Verilen bilgilere göre İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bu nedenle vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi listesi

İSKİ 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Bu kapsamda vatandaşların "Sular ne zaman gelecek?" sorusu da cevap buluyor. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar!

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.08.2022 11:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,İdealtepe Mah,Altıntepe Mah,Küçükyalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 10.08.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 10.08.2022 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 10 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi listesi
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