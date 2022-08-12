Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Listeye göre İstanbul'un bazı ilçelerinde su verilmeyecek. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, bugün sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi listesi!
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şirinevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2022 10:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ziya Gökalp Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2022 09:38
|Bitiş Tarihi
|:
|
Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Abdurrahmangazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2022 09:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ünalan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.08.2022 09:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.