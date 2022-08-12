Haberler Yaşam Haberleri Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi
Giriş Tarihi: 12.8.2022 10:23

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ, 12 Ağustos 2022 Cuma günü su kesinti listesini resmi sitesi üzerinden duyurdu. İstanbul’da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. Yayınlanan programa göre İstanbul’un bazı ilçelerinde belli saatlerde su verilmeyecek. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Listeye göre İstanbul'un bazı ilçelerinde su verilmeyecek. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, bugün sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi listesi!

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2022 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2022 09:38
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 12.08.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 12.08.2022 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA