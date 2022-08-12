Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul su kesinti listesi İSKİ tarafından yayınlandı. Listeye göre İstanbul'un bazı ilçelerinde su verilmeyecek. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, bugün sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos 2022 İstanbul su kesintisi listesi!