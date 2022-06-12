İSKİ'nin sitesinde yayınlanan güncel kesintiler listesine göre Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sular kesilecek. Bu noktada; İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti yaşanacağı ve saatleri de netleşti. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Güllü Bağlar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 12:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.