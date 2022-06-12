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Giriş Tarihi: 12.6.2022 15:28

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ Su kesintisi listesi yayınlandı. Listeye göre; İstanbul için su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. Bu kapsamda; "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranırken vatandaşlar kendi bulundukları ilçelerde kesinti yaşanıp yaşanmayacağını öğrenmek istiyor. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak olan İSKİ su kesintisi listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ'nin sitesinde yayınlanan güncel kesintiler listesine göre Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sular kesilecek. Bu noktada; İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti yaşanacağı ve saatleri de netleşti. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?


İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Güllü Bağlar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.06.2022 12:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Haziran İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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