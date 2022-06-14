Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza sorgulama

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ve arızaları güncel olarak internetten duyuruluyor. Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintiden etkilenecek ilçeler listesi belli oldu. Vatandaşların mağdur olmamaları için erkenden bildirilen arıza ve kesintiler İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden takip ediliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 14 Haziran 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe
:
Adalar
Etkilenen Mahalleler
:
Burgazada Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 12:40
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Kültür Mah,Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 11:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
5Levent Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 13:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Karadolap Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 13:07
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 10:04
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 13:13
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi
:
Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 09:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 13:09
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
14.06.2022 12:57
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.