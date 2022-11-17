Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak duyurdu. İşte İSKİ 17 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi