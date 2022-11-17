Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak duyurdu. İşte İSKİ 17 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi
B.ÇEKMECE
MURAT ÇEŞME MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 2022-11-16 23:05:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN
YEŞİLPINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 08:17:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ZEYTİNBURNU
YENİDOĞAN MAH,GÖKALP MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 08:30:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.