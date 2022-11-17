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Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:26

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İstanbul’un belli ilçelerinde 17 Kasım Perşembe su kesintisi yaşanıyor. Bazı ilçelerde kesinti gece 02:00'ye kadar sürecek. Kesintiye maruz kalan vatandaşlar 17 Kasım 2022 sular ne zaman gelecek, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak duyurdu. İşte İSKİ 17 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

B.ÇEKMECE

MURAT ÇEŞME MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 2022-11-16 23:05:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

YEŞİLPINAR MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 08:17:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU
YENİDOĞAN MAH,GÖKALP MAH

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 08:30:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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