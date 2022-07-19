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Giriş Tarihi: 19.7.2022 09:50

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

19 Temmuz Salı günü İstanbul ilçesinin belli noktalarında İSKİ su kesintisi listesini duyurdu. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde bir süreliğine su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bugün de İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler belli olmuş durumda. Her zaman İSKİ arıza sorgulama ile yeni kesintiler belli oluyor. İşte İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı ilçelerinde su kesinti yaşayan vatandaşlar araştırıyor. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, suların kesildiği ilçelerde sürekli sorgulanıyor. 19 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi yayınlandı. İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 08:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 19.07.2022 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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