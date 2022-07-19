Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı ilçelerinde su kesinti yaşayan vatandaşlar araştırıyor. İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, suların kesildiği ilçelerde sürekli sorgulanıyor. 19 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi yayınlandı. İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ayazağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|19.07.2022 08:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sultançiftliği Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|19.07.2022 08:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.