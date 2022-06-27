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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:16

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Su kesintisi sorgulama ekranı İSKİ listesi ile sorgulanmaya başladı. İlçelerinde kesinti yaşayan vatandaşlar planlı olanları öğrenerek kesintinin ne zaman biteceği bilgisini alıyor. Bu noktada "sular ne zaman gelecek" sorusu gündemde. Suların geleceği saati öğrenmek isteyenler listelere başvurdu. Peki, Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İstanbul su kesintisi güncel listeler bugün de en çok araştırılanlar arasında. Su kesintisi olan ilçeler için araştırma yapan vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için planlı kesintileri sorguluyor. Bu noktada "sular ne zaman gelecek" sorusu gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı kesintileri paylaşarak vatandaşları uyarıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 27 HAZİRAN

Su kesintisi yaşanan ilçeler için İSKİ sistemine başvuruldu. Öğrenmek için;

İSKİ ARIZA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İlçeleri görmek için...

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 26.06.2022 23:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.06.2022 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 27.06.2022 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Yunusemre Mah,Safa Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Yenidoğan 2 Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 27.06.2022 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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