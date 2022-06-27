İstanbul su kesintisi güncel listeler bugün de en çok araştırılanlar arasında. Su kesintisi olan ilçeler için araştırma yapan vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için planlı kesintileri sorguluyor. Bu noktada "sular ne zaman gelecek" sorusu gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı kesintileri paylaşarak vatandaşları uyarıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi