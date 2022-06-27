İstanbul su kesintisi güncel listeler bugün de en çok araştırılanlar arasında. Su kesintisi olan ilçeler için araştırma yapan vatandaşlar mağduriyet yaşamamak için planlı kesintileri sorguluyor. Bu noktada "sular ne zaman gelecek" sorusu gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ planlı kesintileri paylaşarak vatandaşları uyarıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Haziran 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
Su kesintisi yaşanan ilçeler için İSKİ sistemine başvuruldu. Öğrenmek için;
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İlçeleri görmek için...
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Celaliye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.06.2022 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenigün Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.06.2022 10:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalıköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|26.06.2022 23:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.06.2022 10:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlarbaşı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|27.06.2022 10:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunusemre Mah,Safa Mah,Mevlana Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Yenidoğan 2 Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|27.06.2022 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]