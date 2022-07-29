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Giriş Tarihi: 29.7.2022 18:48

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İstanbul'da yaşanacak olan su kesintisi arıza listesi İSKİ'nin resmi sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Bu kapsamda "Sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geliyor. İşte İSKİ su kesintisi arıza listesi programı 29 Temmuz 2022

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

29 Temmuz Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşayan vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 29 Temmuz 2022 hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte soruların cevabı…

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Çınardere Mah,Fevzi Çakmak Mah,Dumlupınar Mah,Esenler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 29.07.2022 14:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Beyciler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 29.07.2022 16:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2022 16:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 29.07.2022 17:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2022 16:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 29 Temmuz 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
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