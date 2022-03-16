Süleyman Akbaba cinayetinde sanıklar için istenilen ceza belli oldu! Öldürülüp parçalara ayrılmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlendiği anlatıldı. Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1,5 yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı belirtildi. Sanık Alpaslan'ın eşine maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanığın direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca maktulü bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu aktarıldı. Süleyman Akbaba'nın (48) öldürülüp parçalara ayrılmasına ilişkin haklarında dava açılan tutuklu karı-koca hakkında istenen ceza belli oldu.

Bakırköy 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alpaslan Aslan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, eşi Nubar Aslan bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada tarafların Taraf avukatları da hazır bulundu.

"SANIKLAR FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİNDE CİNAYETİ İŞLEDİ"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların eylemleriyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulü öldürdüğünü belirtti.

Tutuklu sanık Nubar'ın da, Alpaslan ile birlikte asli fail olduğunu ve suça iştirak ettiğini vurgulayan savcı, sanık Alpaslan'ın eşi ile maktul arasındaki ilişkiyi öğrenmesinden kaynaklanan ruhsal durum içerisinde öldürme eylemini gerçekleştirdiğini ve haksız tahrik altında suçu işlediğini ifade etti. Alpaslan Aslan hakkında "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi ile birlikte 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Sanık Nubar Aslan hakkında ise "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Diğer tutuksuz sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi hakkında da ayrı ayrı beraat etmeleri istendi.

"OLAY ANLIK GELİŞTİ"

Tutuklu sanık Nurbar Aslan savunmasında "kasten yapılan bir şey yoktur. Olay bir anlık gelişti" dedi. Mahkeme heyeti sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.