Süleyman Şah Türbesi’nin mimarıydı: Ünal hoca vefat etti

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanı olan, aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında hayata geçen bir çok ödüllü projenin mimarı Prof.Dr. Ünal Demiraslan vefat etti. Kocaeli'ndeki evinde, yaşlılığa bağlı sebeblerden vefat eden tanınmış mimar ve akademisyen Demiraslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Çanakkale Gelibolu'ya gönderildi. Deniraslan'ın a ölüm haberi, Kocaeli Üniversitesi sosyal medya hesabından şu ifadeler ile duyuruldu. ""Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

ÜNAL DEMİRASLAN KİMDİR?

Devlet Güzel Sanatlar Akadamesinden 1959 yılında mezun olduktan sonra, 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesinden doktora yaparak 1987 yılında doçent, 1994 yılında profosör üvanları alan Ünal Demiraslan, önce Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders vermeye başladı.Daha sonra 1968 -1973 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Etüd Proje Dairesi Sağlık Yapıları Fen Heyeti Müdürlüğü, 1994-1997 arasında Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve 1997-2002 arasında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığı yaptı. 2002-2005 arasında Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanlığı da yapan Demirarslan, Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 2008-2009 yılları arasında Eğitim Komisyon Üyeliği ve Eğitim Komisyon Temsilciliği görevlerini üstlendi.

BİR ÇOK PROJESİ İLE ÖDÜL ALDI

Başarılı mimar ve akademisyen olan Demiraslan, Ankara Otobüs Terminali (Eski) ve Oteli.projesinde Asım Mutlu,Utarit İzgi, Esat Suher Yılmaz Zenger ile birincilik ödülü aldı. Ayrıca 1963-1964 Newyork Pavyonu Dünya Fuarı Türk Pavyonu ile Ruşen Dora ile birlikte 1.lik ödülü aldı. Yine Affan Kırımlı ile birlikte Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Tesisleri ile 1'incilik, Ruşen Baba ile İzmir Hükümet Konağı ve Affan Kırımlı ile Süreyyapaşa Sanatoryum projeleri ile mansiyon ödülleri aldı.

TÜRKİYE VE DÜNYADA

Türkiye'de ve dünyada bir çok projeye imza atan, Suriye'deki Süleyman Şah Türbesinin mimarı Demiraslan, aynı zamanda Osaka Japonyada, Expo 70 Dünya Fuarı R.C.D. Pavyonu Mimari Projesi ve Uygulaması, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. Haydar Aliyev Evi İç Mimarlık Projelerine imza attı. Aynı zamanda Orhan Akyürek, İnal Uşaklı, Demir Gökmen İle Ankara Milli Kütüphane Projesini hazırladı.