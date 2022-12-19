Süleyman’ın cevabı dünyayı değiştirir: ’Kitapçı abi’ diye tanıdığı kişi Kaymakam çıktı!

KÜÇÜK KİTAP KURDU İLE KEYİFLİ SOHBET

Keyifli sohbette öğrencilere yanında getirdiği kitapları hediye eden Kaymakam Altıntaş; "Öğrencimizin ortaya koyduğu bu farkındalık, kitap okumaya attığı bu güzel adım, başta kendisi olmak üzere hem bizler hem öğretmenleri ve de ailesi için çok değerli. Kitap okumanın, insan gelişiminde yapısal farklılıklar oluşturduğu biliniyor. Öğrencimizin hayatı boyunca edindiği bu beceriyi sürdürmesi en büyük dileğimiz" dedi. . Aynı zamanda bir yazar olan, 'Okumanın Gücü' ve 'Kişiye Özel Öğrenme' adlı eserleri bulunan Kaymakam Ahmet Altıntaş; "Kitaplara dost çocuklar yetiştirmek toplumsal bir sorumluluk. Okumak, okuduğunu anlama yeteneğini geliştirir, bu da tüm derslerin ve öğrenmelerin temelini oluşturur. Şu bir gerçektir ki beş yıl sonra ne olacağımızı okuduklarımız ve birlikte olduklarımız belirler. Bilginin güç olduğu bir dünyada kitaplardan uzak durmamalıyız." İfadelerini kullandı.

KİTAPLARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Kaymakam Ahmet Altıntaş ile tanışarak, okumayı sevdiren kitap serisini elinden alan Süleyman Şeker ise evdeki kitaplarına gözü gibi baktığını söyledi. Şeker; "Normalde kitap okumaya karşı bir ilgim yoktu ancak bana hediye edilen kitabı okuyunca çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımdaki 'Levent' kitaplarını da alıp okudum. Bu olaydan sonra kitap okumayı sevmeye başladım. Şu an kitap okumayı çok seviyorum ve daha çok kitap okuyorum" dedi.