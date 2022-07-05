Sultanbeyli’de taksi durağına saldırı

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Ana cadde üzerinde bulunan taksi durağına otomobille gelen kişiler durağa ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar taksi durağına isabet etti. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridiyle kapatırken olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Taksi durağının olay sırasında kapalı olması olası bir faciayı önledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı inceleme yapılırken bölgede onlarca boş kovan olduğu görüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.