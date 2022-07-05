Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli’de taksi durağına saldırı
Giriş Tarihi: 5.7.2022 02:21

Sultanbeyli’de taksi durağına saldırı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sultanbeyli’de taksi durağına saldırı

Sultanbeyli’de otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından taksi durağına ateş açıldı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda Taksi durağının saldırı sırasında kapalı olduğu öğrenilirken olay yerinde onlarca boş kovan olduğu görüldü

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Ana cadde üzerinde bulunan taksi durağına otomobille gelen kişiler durağa ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar taksi durağına isabet etti. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.



ONLARCA BOŞ KOVAN

Polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridiyle kapatırken olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Taksi durağının olay sırasında kapalı olması olası bir faciayı önledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı inceleme yapılırken bölgede onlarca boş kovan olduğu görüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK Bağkur 2022 Emekli zammı ne kadar ve kaç TL? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları netleşti!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? Zamlı Emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Emekli Temmuz Zammı
Emekli zammı netleşti! Memur ve emekli maaş zammı ile en düşük memur ve emekli zammı ortaya çıktı! İşte yeni temmuz maaşları
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları belli oldu! Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Pençe Kilit şehidi Enes Özgül’ün vasiyeti duygulandırdı: Adım çocuk esirgeme kurumuna verilsin
SABAH, FETÖ'nün yurtdışından para transferini deşifre etti! Esnaf oyununa darbe
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli’de taksi durağına saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA