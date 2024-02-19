Sultangazi’de facianın eşiğinden dönüldü! Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı

Yaşanan olayı anlatan esnaf Ahmet Zorba, "Biz burada çalışıyorduk baktık güm diye bir ses geldi. Pencereden bakınca burası İETT durağı beton mikseri arkadan vurdu. Vurunca arkada oturanlar galiba yaralandı. Cam patladı. Kamyon şoförü de hafiften yaralandı. Burası İETT durağı olduğu için otobüs durdu. Beton mikseri otobüse vurdu. Biz de camdan bakınca gördük hemen yardıma koştuk" dedi.