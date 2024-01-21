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Giriş Tarihi: 21.1.2024 12:07

Sultangazi'de sağlık görevlilerini darp ettiler

Sultangazi'de, hasta olduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın, ihbarın yapıldığı adrese gelen sağlık ekiplerine hakaretler savurdu, darbetmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
Sultangazi’de sağlık görevlilerini darp ettiler

Olay, Cebeci Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın, hasta olduğunu belirterek, ambulans istedi. İhbarı değerlendiren çağrı merkezi, verilen adrese sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, hastayı ambulansa aldı.

Bu sırada ambulansa alınan kadın 'nefesim daralıyor' diyerek taşkınlık çıkardı ve aşağı indi. Sokak ortasında sağlık görevlileri ile tartışmaya devam eden bu kişi, hakaretler savurdu, tehdit etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen kadın, sağlık görevlisine saldırarak, darbetmeye çalıştı. Sokaktaki bir kişinin engellemeye çalıştığı kadın, bir süre sonra oradan uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık görevlilerinin bu kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Sultangazi'de sağlık görevlilerini darp ettiler
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