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Giriş Tarihi: 9.12.2021 16:44 Son Güncelleme: 9.12.2021 17:02

Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümlerine inceleme!

DHA
Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda balık ölümlerine inceleme!

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balıklar, kıyıya vurdu. Ekipler, incelenmek üzere sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Bolu Göynük ilçesindeki Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yüzlerce balığın kıyıya vurduğu görüldü. Kıyıda kokuya da neden olan ölü balıkları görenler, yetkililere haber verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bölgeye gelerek, incelemede bulundu. Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı. Kıyıya vuran balıkların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda kıyıya vuran balık ölümlerine inceleme! | Video

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Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümlerine inceleme!
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