Haberler Yaşam Haberleri Sünnet olacaktı kazada can verdi
Giriş Tarihi: 18.10.2022

Sünnet olacaktı kazada can verdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 4 yaşındaki Bozan Uyguner, sünnet elbiselerini giyip konvoy için sokağa indi. Bozan bu sırada kendisini görmeyen dayısının aracının altında kaldı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Sünnet olacaktı kazada can verdi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, önceki gün sünnet düğünü olan 4 yaşındaki Bozan Uyguner'e elbiselerini giydiren ailesi, düğün konvoyu hazırladı.
Konvoya katılanlar araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., önündeki Bozan Uyguner'i fark etmeden otomobili hareket ettirdi. Otomobilin üstünden geçtiği çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA
Gaziantep'te, Yavuzeli-Araban karayolunun Karadağ mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Yunus Emre Yıldırım (23) ve yanında bulunan Berkay Koçer (22) ölürken, 2 kişi de yaralandı. Bursa'nın Kestel ilçesinde Ankara otoyolunda yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan virajda kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından da önünde giden TIR'a çarptı. İki aracın daha karıştığı kazada sürücü Y.K. ile yanında bulunan N.P. öldü.

TABELAYA ÇARPTI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün sabaha karşı kontrolü kaybederek akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü Halil Mıstık (21) öldü. Kahramanmaraş'ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü Halil Karakulak yaşamını yitirdi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karşı şeride geçip otomobille kafa kafaya çarpışan minibüsün sürücüsü Celil Afacan öldü, 2 kişi de yaralandı. Denizli'de motosikletiyle sipariş dağıtırken otomobille çarpışan kurye Semih Parıltı 12 gün sonra hayatını kaybetti. Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı Asiye Sonay (73) öldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde ise İzmir- Aydın Otoyolu Nilüfer Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Gıyasettin Balkaş'a D.A. yönetimindeki 35 BHU 969 plakalı otomobil çarptı. Balkaş, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet YILDIRIM-Mehmet BONCUK-Tuna ÇAM-Zeki ÖZKESKİN/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, nereli?
ABD'yle kritik görüşme! Türkiye'den F-16 mesajı
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?
Son dakika: Rusya'da savaş uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Sünnet olacaktı kazada can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA