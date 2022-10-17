Sünnet olacaktı kazada can verdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, önceki gün sünnet düğünü olan 4 yaşındaki Bozan Uyguner'e elbiselerini giydiren ailesi, düğün konvoyu hazırladı.Konvoya katılanlar araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., önündeki Bozan Uyguner'i fark etmeden otomobili hareket ettirdi. Otomobilin üstünden geçtiği çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Gaziantep'te, Yavuzeli-Araban karayolunun Karadağ mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Yunus Emre Yıldırım (23) ve yanında bulunan Berkay Koçer (22) ölürken, 2 kişi de yaralandı. Bursa'nın Kestel ilçesinde Ankara otoyolunda yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan virajda kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından da önünde giden TIR'a çarptı. İki aracın daha karıştığı kazada sürücü Y.K. ile yanında bulunan N.P. öldü.Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün sabaha karşı kontrolü kaybederek akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü Halil Mıstık (21) öldü. Kahramanmaraş'ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü Halil Karakulak yaşamını yitirdi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karşı şeride geçip otomobille kafa kafaya çarpışan minibüsün sürücüsü Celil Afacan öldü, 2 kişi de yaralandı. Denizli'de motosikletiyle sipariş dağıtırken otomobille çarpışan kurye Semih Parıltı 12 gün sonra hayatını kaybetti. Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı Asiye Sonay (73) öldü.İzmir'in Bornova ilçesinde ise İzmir- Aydın Otoyolu Nilüfer Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Gıyasettin Balkaş'a D.A. yönetimindeki 35 BHU 969 plakalı otomobil çarptı. Balkaş, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti./SABAH