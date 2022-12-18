Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu sıralaması

Spor Toto Süper Lig için nefesler tutuldu. Bu yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası oldukça sürprizli geçerken öte yandan ülkemizde futbolseverlerin merakla beklediği bir kupa daha var ki bu da "2022-2023 Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" sorularıyla gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı o tarih ve merak edilen tüm bu detaylar…
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre;
Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 15. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla beraber Spor Toto Süper Lig'e ara verildi.
Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçları kapsamında son olarak 13 Kasım günü Kayserispor - Konyaspor karşı karşıya gelmişti. Taksim'de yaşanan olaylar nedeniyle de Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de sezon, Dünya Kupası maçlarının tamamlanmasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.
2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 18 Aralık 2022 Perşembe günü TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final müsabakası ile noktalanacak.
Fenerbahçe 29
Galatasaray 27
Adana Demirspor 24
Konyaspor 24
Medipol Başakşehir 24
Yukatel Kayserispor 23
Trabzonspor 23
Beşiktaş 22
Alanyaspor 17
Gaziantep Futbol Kulübü 16