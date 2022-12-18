Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu sıralaması

Spor Toto Süper Lig için nefesler tutuldu. Bu yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası oldukça sürprizli geçerken öte yandan ülkemizde futbolseverlerin merakla beklediği bir kupa daha var ki bu da "2022-2023 Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" sorularıyla gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig maçlarının başlayacağı o tarih ve merak edilen tüm bu detaylar…