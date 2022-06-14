Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri akşam saatleri itibariyle artacak. MP TV ile canlı olarak noter huzurunda yapılan çekilişte numaralar bir bir belli oluyor. Kazandıran numaraları bulan biletin 18 milyonu aşan büyük ikramiyeyi kazandığı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Haziran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…