Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri akşam saatleri itibariyle artacak. MP TV ile canlı olarak noter huzurunda yapılan çekilişte numaralar bir bir belli oluyor. Kazandıran numaraları bulan biletin 18 milyonu aşan büyük ikramiyeyi kazandığı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Haziran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…
Süper Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.
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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.