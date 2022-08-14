Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" 83 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulmak için MP TV canlı yayınında bir kez daha çekilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurarak katılan şans oyunu severler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalar yaparak kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor.

SON DAKİKA SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 14 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;