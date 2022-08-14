Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 14.8.2022 19:46 Son Güncelleme: 14.8.2022 19:46

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün MP TV canlı yayını üzerinden yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilecek ve şans oyunu severler için açıklanacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edebilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 83 Milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğunlukla “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" 83 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulmak için MP TV canlı yayınında bir kez daha çekilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurarak katılan şans oyunu severler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalar yaparak kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor.

SON DAKİKA SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 14 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Ağustos Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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