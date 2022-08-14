Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" 83 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulmak için MP TV canlı yayınında bir kez daha çekilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurarak katılan şans oyunu severler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalar yaparak kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor.
Milli Piyango Online ile 14 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.