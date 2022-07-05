Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 47 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan çekiliş Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon doldurarak katılırken, kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 TEMMUZ)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve 5 Temmuz şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;