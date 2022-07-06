Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 47 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan çekiliş Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon doldurarak katılırken, kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Süper Loto çekiliş sonuçları ve 5 Temmuz şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.