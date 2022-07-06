Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
Giriş Tarihi: 6.7.2022 00:16 Son Güncelleme: 6.7.2022 00:16

Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye tutarının sahibi olduğu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak dahil olanlar şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası detayları.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 47 Milyon Türk Lirası'na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan çekiliş Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda kupon doldurarak katılırken, kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 TEMMUZ)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve 5 Temmuz şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Temmuz Süper Loto sonuçları


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları son dakika AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
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