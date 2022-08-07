Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında 3 gün yapılan çekilişler sonucunda kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 74 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler yoğun şekilde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
7 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.