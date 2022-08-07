Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 7 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında 3 gün yapılan çekilişler sonucunda kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 74 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler yoğun şekilde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 AĞUSTOS)

7 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları.