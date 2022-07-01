Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 HAZİRAN)

Süper Loto çekiliş sonuçları, şanslı numaralarla 30 Haziran büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;