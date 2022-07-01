Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
Giriş Tarihi: 1.7.2022 00:07 Son Güncelleme: 1.7.2022 00:07

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Süper Loto sonuçları” her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu büyük ikramiye kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar 42 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 HAZİRAN)

Süper Loto çekiliş sonuçları, şanslı numaralarla 30 Haziran büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Haziran Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!


Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
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