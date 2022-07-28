Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 28 Temmuz 2022 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden açıklanıyor. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebildiği 28 Temmuz 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarılacak. İşte Mili Piyango Süper Loto sonuçları
Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Temmuz 2022 Süper Loto sonuçları 67 milyon 689 bin liralık devirli ikramiye tutarı bulunan şans oyununda bugünün kazandıran rakamları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarıldı. İşte kazandıran numaralar;
7 - 29 - 32 - 37 - 44 – 50
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.