Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 17 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayın aracılığıyla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine peş peşe gelen devirlerle 54 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayını üzerinden kupon doldurarak dahil olanlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralarla 17 Temmuz MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şu şekilde;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.