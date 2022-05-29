Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı! MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.5.2022 16:41

Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı! MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı! MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango Online tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto’da büyük ikramiye 15 milyon 265 bin lirayı buldu. Biletlerini alan şans oyunu severler, 6 talihli numarayı bulurlarsa büyük ikramiyeyi kazanacaklar. Peki, MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın son Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye tutarı 15 milyon 265 bin lirayı buldu. Şans oyunu severler 6 şanslı numarayı bilmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi olacaklar. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak sorusu ile birlikte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 15 milyon 265 bin lira. Biletlerini alan şans oyunu severler, heyecanla çekiliş saatini bekliyor.

29 MAYIS 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi pazar günü saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.

Haftanın son çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak.

Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 3 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve "millipiyangoonline.com" adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı! MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA