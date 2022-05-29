Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın son Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye tutarı 15 milyon 265 bin lirayı buldu. Şans oyunu severler 6 şanslı numarayı bilmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi olacaklar. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak sorusu ile birlikte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 15 milyon 265 bin lira. Biletlerini alan şans oyunu severler, heyecanla çekiliş saatini bekliyor.