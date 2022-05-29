Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın son Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye tutarı 15 milyon 265 bin lirayı buldu. Şans oyunu severler 6 şanslı numarayı bilmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi olacaklar. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak sorusu ile birlikte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 15 milyon 265 bin lira. Biletlerini alan şans oyunu severler, heyecanla çekiliş saatini bekliyor.
29 MAYIS 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi pazar günü saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.
Haftanın son çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak.
Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 3 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve "millipiyangoonline.com" adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.