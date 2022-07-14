Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI DUYURULDU | Milli Piyango Online ile 14 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 14.7.2022 22:47 Son Güncelleme: 14.7.2022 22:47

SÜPER LOTO SONUÇLARI DUYURULDU | Milli Piyango Online ile 14 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama

Her hafta yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen ve 6 kazandıran numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu “MPİ Süper Loto sonuçları” bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurarak dahil olanlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 14 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI DUYURULDU | Milli Piyango Online ile 14 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayın aracılığıyla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 54 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 TEMMUZ)

Süper Loto sonuçları ve 14 Temmuz MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Temmuz Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI DUYURULDU | Milli Piyango Online ile 14 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama
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