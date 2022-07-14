"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayın aracılığıyla belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 54 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 TEMMUZ)

Süper Loto sonuçları ve 14 Temmuz MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;