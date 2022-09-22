Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 22.9.2022 18:46 Son Güncelleme: 22.9.2022 18:46

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları” her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerinde kupon doldurarak katılanlar kazandıran numaralarla “Süper Loto sonuçları sorgulama” yapmak isteyerek 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte günün kazandıran numaraları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Perşembe günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınında "Süper Loto Sonuçları" şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine 124 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (22 EYLÜL)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Eylül Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA