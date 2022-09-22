Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Perşembe günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınında "Süper Loto Sonuçları" şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine 124 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (22 EYLÜL)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;