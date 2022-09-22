Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Perşembe günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınında "Süper Loto Sonuçları" şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişine 124 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.