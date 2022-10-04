Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 4 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 4.10.2022 18:55 Son Güncelleme: 4.10.2022 18:55

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 4 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları” her hafta Salı günü olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. 6 şanslı numaranın doğru tahmin edilmesi halinde büyük ikramiye sahibi olunan oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek “4 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 4 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online ile her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belli olan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. 137 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "4 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 EKİM)

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Ekim Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 4 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası
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