Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 9 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 9.10.2022 19:58 Son Güncelleme: 9.10.2022 19:58

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 9 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen “Süper Loto sonuçları” bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olmak ve 142 Milyon Türk Lirası’nı kazanmak isteyenler Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmaları sonrasında Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 9 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ekranı ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 9 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta yapılan Pazar günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla belirlendi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden katılan şans oyunu severler yoğun şekilde Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 EKİM)

9 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Ekim Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 9 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
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