Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 9 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta yapılan Pazar günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla belirlendi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden katılan şans oyunu severler yoğun şekilde Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 EKİM)

9 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;