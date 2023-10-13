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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Sur: Kültür ve Sanat noktası olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliğiyle dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin duraklarından olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali bugün başlıyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Sur: Kültür ve Sanat noktası olacak
Mezopotamya'nın çok dinli, dilli, kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin duraklarından olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali bugün başlıyor. Festival, 9 gün boyunca 40'ı aşkın noktada 500'den fazla etkinlikle misafirlerini kucaklayacak.



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bugün basın mensupları ile Sur'da bir araya gelerek festivalin detaylarını anlatacak. Festivalde dengbejlerden popüler sanatçıların konserlerine, tiyatro temsillerinden Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk etkinliklerinden Eyvan gecelerine kadar pek çok farklı etkinlik bir arada yer alacak. Ulu Cami, Hz. Süleyman Camii, Keçi Burcu, Kurşunlu Camii gibi kentin simge mekânları kültür-sanat ve müzik rotası haline gelecek. Meryem Ana Kilisesi'nde Süryani Kadim ilahileri söylenirken, Surp Gıragos Kilisesi'nde Ermeni Bestekârlar Konseri ve İnançların Dili Konseri olacak.



ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANACAK
Dağkapı Meydanı da Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü ile renklenecek. Bakanlığa bağışlanan Türk musiki tarihine önemli katkılarda bulunmuş Ermeni bestekârların nota koleksiyonu, Surp Gıragos Kilisesi'nde sergilenecek. Festival kapsamında Atatürk'ün Cumhuriyet Müzesi'nde yer alan binlerce fotoğrafıyla yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan 'Bir Hayalin İnşası' dijital eseri, Arkeoloji Müzesi'nde görülebilecek. Çocuklar için de özel etkinlikler olacak.

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Sur: Kültür ve Sanat noktası olacak
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