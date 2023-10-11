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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Sur Kültür Yolu festivali başlıyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sur Kültür Yolu festivali başlıyor
Terör örgütü PKK'nın sözde özerklik bahanesiyle 8 yıl önce yıkıma uğrattığı Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Sur Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14 Ekim'de başlayacak olan festivalde 9 gün boyunca 500'den fazla etkinlik düzenlenecek. Dengbejlerden popüler sanatçıların konserlerine, tiyatro temsillerinden Türkçe, Kürtçe ve Ermenice şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk etkinliklerinden Eyvan gecelerine kadar pek çok farklı etkinlik bir arada yer alacak.

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Sur Kültür Yolu festivali başlıyor
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