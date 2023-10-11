Sur Kültür Yolu festivali başlıyor

Terör örgütü PKK'nın sözde özerklik bahanesiyle 8 yıl önce yıkıma uğrattığı Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Sur Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14 Ekim'de başlayacak olan festivalde 9 gün boyunca 500'den fazla etkinlik düzenlenecek. Dengbejlerden popüler sanatçıların konserlerine, tiyatro temsillerinden Türkçe, Kürtçe ve Ermenice şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk etkinliklerinden Eyvan gecelerine kadar pek çok farklı etkinlik bir arada yer alacak.