’Sur Kültür Yolu’ festivali lezzete de doyurdu

Burada şef Şeyhmus Doğan'ın hazırladığı ve tamamı Diyarbakır mutfağına ait özel lezzetlerin olduğu menü misafirlere sunuldu. Yemeğin ardından memnuniyetlerini dile getiren şefler, Diyarbakır mutfağı ve hazırlanan özel menüden son derece memnun kaldıklarını dile getirdiler. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın şeflerle özel olarak ilgilenip sohbet ettiği gece, duayen şeflerin Diyarbakır mutfağı ile ilgili görüşlerini dile getirmesi ile son buldu.