’Sur Kültür Yolu’ festivali lezzete de doyurdu

Gastro Diyarbakır Buluşmaları bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik, murtuğa, özel Diyarbakır peynirleri, pekmezli yumurta, şilleki, Diyarbakır Çöreği ve tamamen Diyarbakır'a ait tatlardan oluşan bir kahvaltı ile başladı. Şeflerin büyük ilgi gösterdiği kahvaltının ardından güneş enerjisi ile çalışan tekneler aracılığıyla Eğil Baraj Gölü gezisi gerçekleştirildi.
Ardından dünyada madencilik tarihinin ve ekmeğin 12 bin yıllık tarihi serüveninin başlangıç noktası kabul edilen ve tarihe ışık tutan Çayönü Kazı Alanı ziyaret edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan'ın anlatımı ile gerçekleşen ziyarette kazı alanı hakkında detaylı bilgiler verildi. Ekmeğin tarihini bizzat yerinde dinlemekten memnun olduğunu dile getiren şefler, Mirkut ritüeli simülasyonunu da deneyerek ziyareti sonlandırdılar.
Gezinin ardından misafirler, Suriçi gezisine katılarak Diyarbakır'ın önemli tarihi noktaları olan Hasan Paşa Hanı, Demirciler Çarşısı, Marangozlar Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Kaleiçi, Keçi Burcu gibi yerleri gezdiler. Diyarbakır'ın büyülü dokusu ve farklı atmosferinden etkilenen ziyaretçiler akşam yemeği için Hancı Restoran'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katılımı ile bir araya geldiler.
Burada şef Şeyhmus Doğan'ın hazırladığı ve tamamı Diyarbakır mutfağına ait özel lezzetlerin olduğu menü misafirlere sunuldu. Yemeğin ardından memnuniyetlerini dile getiren şefler, Diyarbakır mutfağı ve hazırlanan özel menüden son derece memnun kaldıklarını dile getirdiler. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın şeflerle özel olarak ilgilenip sohbet ettiği gece, duayen şeflerin Diyarbakır mutfağı ile ilgili görüşlerini dile getirmesi ile son buldu.