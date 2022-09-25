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Giriş Tarihi: 25.9.2022 17:08 Son Güncelleme: 25.9.2022 18:13

Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li terörist kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

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Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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