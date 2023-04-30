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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Suriye’de patlama: 2 polis şehit

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye’de patlama: 2 polis şehit
Suriye'nin Telabyad kentinde uygulama noktasında tespit edilen patlayıcının infilak etmesi sonucu polis memurları Özgür Barçın ve Resul Barutcu şehit oldu, 7 polis de yaralandı. Aynı patlamada 1 yerel polis şehit düşerken, 4'ü yaralandı. Şanlıurfa Valiliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan



Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında PKK/PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz şehit olmuştur. Bir yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır."

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Suriye’de patlama: 2 polis şehit
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