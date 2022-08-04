Suriyeliyi kaçırıp, gasbettiler! 5 tutuklama

Bodrum Turgutreis Mahallesinde, E. K. (28), E. İ.(23), S.K. (31), Y. K. (24) ve E. Ç. (37), Suriyeli uyruklu M. İ.'yi İzmir'de oturduğu evinden silah zoruyla kaçırdı. Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde M.Y.'ye ait bir oto yıkamaya getirdi. M. İ.'den, silah zorluyla B.B. ve Ö.T. isimli kişilerin yerini söylemesi istendi. M.İ.'nin cep telefonu alınarak darbedildi. Olayın ardından M. İ., şikayetçi oldu.



Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayla ilgili çalışma yaptı. JASAT, adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ev ve araçlarda yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K., E. İ., S. K., Y. K. ve E. Ç., 'yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı.